В ГПУ подтвердили задержание политтехнолога Петрова в рамках дела об "угрозах" студентке Бурейко

Кроме того, в деле относительно якобы угроз заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в адрес студентки Натальи Бурейко появился еще один пострадавший – журналист.

В Генпрокуратуре подтвердили, что сегодня в рамках расследования дела по заявлению киевской студентки Натальи Бурейко о якобы угрозах со стороны заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко были проведены обыски и был задержан политтехнолог Владимир Петров.

Об этом сообщает Отдел связей с общественность и СМИ Генпрокуратуры.

Читайте также"Секс-скандал" вокруг якобы чиновника МВД: студентка Бурейко исчезла - СМИ

В частности, в ведомстве отметили, что следственным управлением УСБУ в Киеве и области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушением тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

В рамках расследования этого производства главной военной прокуратурой задержан гражданин П. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и т.п.) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Читайте такжеРодные студентки Бурейко, которая жаловалась на якобы домогательства чиновника МВД, ее не разыскивают – полиция

В ГПУ также отметили, что один из пострадавших в результате совершения указанного преступления является "известный украинский журналист". Других подробностей и имен в Генпрокуратуре не называют, ссылаясь на проведение неотложных следственных действий.

Однако, от источников УНИАН в Генпрокуратуре стало известно, что задержан политтехнолог Владимир Петров.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

Она утверждала, что Варченко якобы узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. Затем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

Читайте также"Я не имела права": студентка Бурейко извинилась за обвинение чиновника МВД в домогательствах и преследовании

В свою очередь заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции заявил, что стал жертвой «информационной атаки», и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Впоследствии Бурейко в Facebook написала, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации, и она якобы стала жертвой мошенников, и невольно приняла участие в «грязной информационной кампании».

После этого дело по заявлению студентки передали в военную прокуратуру.