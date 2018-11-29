В Киеве задержали адвоката, который пытался дать прокурору 30 тысяч долларов взятки

Средства адвокат передавал в интересах двух лиц, которые обвиняются по статье о торговле людьми, чтобы склонить прокурора к изменению обвинения в суде для назначения им менее строгого наказания.

В помещении столичной прокуратуры сегодня задержали адвоката во время передачи 30 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурору.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Указанные средства адвокат передавал в интересах двух лиц, которые обвиняются по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначения им менее строгого наказания", - говорится в сообщении.

Адвоката задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса сразу после передачи неправомерной выгоды прокурору.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника продолжалась больше месяца и проводилась под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями полиции Киева при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"В настоящее время готовится материалы для объявления адвокату о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). На месте происшествия продолжаются следственные действия", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве на взятке попался чиновник антикоррупционного департамента горсовета.