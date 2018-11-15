В Николаеве на взятке попался чиновник антикоррупционного департамента горсовета

Чиновник требовал от предпринимателя деньги за непрепятствование в использовании киосков.

В Николаеве за вымогательство взятки в размере $5 тыс. задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Правоохранители задержали чиновника вчера, 14 ноября.

Отмечается, что также был задержан посредник - частный предприниматель.

"Указанные средства злоумышленники требовали от субъекта хозяйствования за несовершение препятствий в использовании им малых архитектурных форм (ларьков) в г. Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилась", - говорится в сообщении.

Лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче аванса в размере 1 тыс. долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").