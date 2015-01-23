Германия не оставит Украину в тяжелой ситуаций в одиночестве – посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия Кристофер Вайль в Харькове во время торжественной церемонии открытия модульного городка для вынужденных переселенцев из Донбасса.

Посол отметил, что Германия и Европейский Союз политически солидарны с Украиной.

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«Прошу видеть в этом (в передаче модульного городка Украине – УНИАН) знак немецкой солидарности с Украиной. Германия и Европейский Союз не оставят вашу страну в одиночестве в это трудное время. Мы стоим в политическом отношении на вашей стороне. Также хотим, руководствуясь чувством практической солидарности, помочь тем людям, которые потеряли свои жилища», - сказал Вайль.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, в Харькове был открыт первый модульный городок для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Проект реализуется на средства, выделенные правительством Германии, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В харьковском городке смогут поселиться 383 чел.