Все модульные городки для переселенцев из Донбасса обещают открыть до конца февраля

Все модульные городки для вынужденных переселенцев из Донбасса будут открыты до конца февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время открытия модульного городка заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Планируется в ближайшее время открыть, в течение двух первых декад февраля, и закончить на протяжении февраля все городки, которые есть в Никополе, Павлограде, Днепродзержинске, Кривом Роге и в самом городе Запорожье», - сказал Зубков.

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Он добавил, что во всех модульных городках в Украине, которые построены при помощи правительства Германии, смогут получить жилье до 4 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, в Харькове открыли первый модульный городок, в котором расселятся 383 человека. Он состоит из 10 домов квартирного типа (100 жилых модулей), 3 общежитий (84 модуля), прачечной (2 модуля) и административно-хозяйственного блока (3 модуля). Временное жилье укомплектовано кроватями, шкафами, матрасами, наматрасниками, постельными принадлежностями, столами, стульями, кухонным инвентарем, холодильниками, средствами личной гигиены, санузлами в соответствии с запланированной численностью людей. Отдельное жилье дополнительно оборудовано санузлами для людей с ограниченными возможностями.

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Справка УНИАН. Проект по предоставлению временного жилья для жителей Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется за средства, выделенные правительством Германии, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Кроме Харькова, к открытию готовятся городки в Запорожье, Кривом Роге, Никополе, Днепродзержинске, Павлограде.