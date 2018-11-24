В Киеве правозащитники «раскололи» Арку дружбы народов в поддержку политзаключенных (фото)

Активисты и правозащитники напомнили, что требование, с которой начинал голодовку украинский режиссер Олег Сенцов, остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, досудебное следствие по сфабрикованным делам продолжается.

В столице активисты общественных организаций и правозащитники символически «раскололи» арку Дружбы народов, чтобы привлечь внимание к судьбе пленников Кремля.

Фото арки и текст заявления ряда организаций обнародовала в Facebook координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак.

«После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, будто «теперь все ок», - говорится в заявлении.

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Напоминается, что требование, с которой начинал голодовку незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, досудебное следствие по сфабрикованным делам продолжается.

«В связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным удерживанием украинских граждан по политическим мотивам Россией, мы выступаем с этим заявлением, подписывая его «Трещина дружбы» на символическом памятнике - «Арке Дружбы народов», - отметили авторы заявления.

Это действие - акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне, солидарности с гражданским населением на захваченных Российской Федерацией территориях, жест - ответ на развязанную и поддерживаемую соседом империалистом войну на востоке Украины.

Цель акции - привлечь внимание к судьбе граждан Украины, заключенных Россией по политическим мотивам, высказать требование ко всем, от кого это зависит, прилагать больше усилий для освобождения заложников Кремля.

«На сегодняшний день на территории оккупированного Крыма и в России содержится около 70 незаконно задержанных и осужденных граждан Украины, еще более сотни гражданских заложников и военнопленных находятся в подвалах на Донбассе», - напомнили авторы заявления.

Заявление подписали представители инициативы "Свободу заложникам Кремля", "Медийной инициативы за права человека", "Комитета солидарности - группы поддержки крымских заложников", "Прямой линии", "Центра гражданских свобод", "Автомайдана", активисты, представители художественных сообществ и другие.