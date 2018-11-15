Украина готова отдать России более 60 сепаратистов для освобождения украинцев - Геращенко

По словам первого вице-спикера парламента, в настоящее время от России нет ни одного положительного сигнала об освобождении незаконно удерживаемых украинцев.

Украина готова отдать России более 60 сепаратистов, совершивших преступления против украинской государственности, для освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сказала журналистам на Михайловской площади в Киеве, где проходит акция в поддержку украинских политзаключенных и заложников.

"На сегодняшний день более 70 украинцев и крымских татар находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, и десятки военных и гражданских находятся на оккупированном Донбассе. К сожалению, мы не имеем сегодня ни одного положительного сигнала от Российской Федерации, от которой исключительно зависит освобождение заложников и политзаключенных, о готовности разблокировать этот процесс", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова на все здравые компромиссы для того, чтобы состоялось очередное освобождение политзаключенных и заложников.

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"Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения политузников Кремля. Мы готовы отдать через процедуру помилования, освободить более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины, для освобождения наших военных и гражданских, в том числе, и журналиста Станислава Асеева, с оккупированной территории", - заявила Геращенко.

"Я хочу ответственно подчеркнуть, что все наши военнослужащие, и Сергей Глондар, и Александр Кориньков, и Богдан Пантюшенко, и Деев, и Иванчук, и Орищук, и другие, были во всех наших списках, которые на протяжении этих лет мы подавали на Минских группах с требованием немедленно их освободить. И вот у меня впечатление, что вторая сторона, осознавая героизм этих людей, видит, как за них мы боремся и наоборот создает преграды именно по освобождению тех, кто является очень важным для Украины", - заявила она.

Геращенко сказала, что это касается и освобождения Асеева. "Мы боремся, но ответ на вопрос, возможно ли чудо, сегодня находится в руках одного человека (президента РФ Владимира Путина - УНИАН), и мое впечатление, пока мы не имеем никакого положительного сигнала, несмотря на то, что пытаемся через посредников работать", - сказала она.

Также представитель Украины напомнила, что списки политзаключенных были переданы и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также имена украинцев озвучиваются на встречах "нормандского формата", но Путин отказывается участвовать в этих встречах.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона на встрече ТКГ в Минске поднимала вопрос обмена заложников и политзаключенных Кремля, однако деструктивная позиция Москвы заблокировали переговоры.