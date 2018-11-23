Суд отпустил из СИЗО одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

Торнике Нагладзе избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 22 января 2019 года.

Сегодня, 22 ноября, Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из иностранцев – гражданину Грузии, инвалиду 1-й группы, который подозревается в покушении на известного общественника, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.

Как сообщили УНИАН в суде, в суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемых в совершении покушения на убийство активиста. «Рассмотрев ходатайство, судья отказала в его удовлетворении. Таким образом, третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 22 января 2019 года», - сообщили в суде.

В частности, речь идет о Торнике Нагладзе (Герасине), который является инвалидом.

В суде отметили, что вчера еще двоим подозреваемым была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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Сегодня в суде был опрошен в качестве свидетеля, в том числе, консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, который отметил, что в СИЗО подозреваемому-инвалиду не были обеспечены соответствующие условия содержания.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. На данный момент правоохранители рассматривают несколько версий покушения на активиста. В частности, одна из них связана с общественной деятельностью Михайлика, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег», третья – с авторынком «Успех».

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании троих подозреваемых в покушении на активиста, которых 27 сентября суд постановил арестовать без права внесения залога.

28 сентября правоохранители заявили, что задержанные трое граждан Грузии являются участниками этнической организованной преступной группы. По словам защиты, один из них – Торнике Нагладзе (Герасин) – имеет инвалидность первой группы.

15 ноября в Одессе состоялась встреча первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина и консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, который попросил обратить внимание на состояние здоровья подозреваемого Нагладзе.

Аброськин пообещал, что все необходимые медицинские обследования будут проведены.