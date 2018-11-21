В Одессе суд продлил арест трем подозреваемым в покушении на активиста Михайлика

Суд продлил срок досудебного расследования до 4 месяцев, то есть до 24 января 2019 года.

Сегодня, 20 ноября, Киевский районный суд Одессы продлил арест трем иностранцам – гражданам Грузии, которые подозреваются в покушении на известного общественника, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в райсуд поступило ходатайство правоохранителей о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по факту покушения на убийство.

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Рассмотрев ходатайство, суд продлил срок досудебного расследования до 4 месяцев, то есть до 24 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

На данный момент правоохранители рассматривают несколько версий покушения на активиста. В частности, одна из них связана с общественной деятельностью Михайлика, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег», третья – с авторынком «Успех».

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании троих подозреваемых в покушении на активиста, которых 27 сентября суд постановил арестовать без права внесения залога.

28 сентября правоохранители заявили, что задержанные трое граждан Грузии являются участниками этнической организованной преступной группы. По словам защиты, один из них – Торнике Нагладзе (Герасин) – имеет инвалидность первой группы.

15 ноября в Одессе состоялась встреча первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина и консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, который попросил обратить внимание на состояние здоровья подозреваемого Нагладзе.

Аброськин пообещал, что все необходимые медицинские обследования будут проведены.