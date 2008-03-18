Сегодня ночью умер украинский миротворец, раненый в Косово
10:06, 18 марта 2008Общество
1999 0
Беспорядок в Косовский Митровице
Украинский сотрудник правоохранительных органов из состава миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, который получил тяжелое ранение в результате инцидента 17 марта, умер сегодня ночью в больнице.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
По уточненным данным, всего в результате инцидента ранены 20 украинских сотрудников милиции, которые в настоящий момент находятся в больнице.
Как сообщал УНИАН, утром 17 марта в Косовской Митровице произошли столкновения, в ходе которых были ранены работники Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Ранения также получили 22 польских миротворца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter