Сегодня ночью умер украинский миротворец, раненый в Косово

Украинский сотрудник правоохранительных органов из состава миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, который получил тяжелое ранение в результате инцидента 17 марта, умер сегодня ночью в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По уточненным данным, всего в результате инцидента ранены 20 украинских сотрудников милиции, которые в настоящий момент находятся в больнице.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта в Косовской Митровице произошли столкновения, в ходе которых были ранены работники Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Ранения также получили 22 польских миротворца.