"Наказание минимизируют до смехотворных размеров": эксперт рассказал о приговоре для Зайцевой

Общественный резонанс этого дела поутих и сейчас уже можно подтасовывать факты, отмечает эксперт по безопасности.

О том, что исчезла врач-нарколог, которая осуществляла освидетельствование виновницы скандального смертельного ДТП в Харькове, Елены Зайцевой, стало известно давно. Соответственно, это обстоятельство в ходе судебного расследования нужно было учитывать раньше.

Об этом сообщил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передает "ГолосUA".

«Виновные в этом жутком ДТП, безусловно, понесут наказание, но оно будет минимизировано до смехотворных размеров. Но, даже учитывая широкий общественный резонанс, мощного и справедливого решения ожидать не стоит», - отметил эксперт.

По его словам, острота восприятия произошедшего уже ушла, несчастными осталась только горстка людей, которые потеряли близких в этом ДТП и у них эта боль не уйдет никогда.

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«Этот резонанс быстро проходит, особенно в наших условиях, когда общество перенасыщенно подобными вопросами и уже нет особой остроты восприятия и так далее. Сейчас уже можно подтасовывать факты, будет много разных версий, самые невероятные конспирологические предположения. В итоге Зайцевой будут рукоплескать, наденут на голову венок и «поведут под руки» дальше», - заключил С. Шабовта.

Как сообщал УНИАН, врача-нарколога, обследовавшую Зайцеву, так и не нашли.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.