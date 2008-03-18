В Симферополе от взрыва гранаты пострадал человек

08:59, 18 марта 2008
Общество
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Раненный в тяжелом состоянии

В Симферополе в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в результате неосторожного обращения с гранатой Ф-1 произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавший с осколочными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован.

Несущие конструкции дома не нарушены.

 

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