В Симферополе от взрыва гранаты пострадал человек
08:59, 18 марта 2008Общество
631 0
Раненный в тяжелом состоянии
В Симферополе в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в результате неосторожного обращения с гранатой Ф-1 произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавший с осколочными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован.
Несущие конструкции дома не нарушены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter