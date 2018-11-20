Более 60% украинцев считают, что Украина должна продолжать добиваться международного признания Голодомора геноцидом
Более 60% граждан считают, что Украина должна продолжать добиваться международного признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом.
Читайте такжеПрощать, но не забывать: в Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора (фото)
Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 20 по 29 октября.
Согласно данным опроса, 69% респондентов положительно относится к признанию Сенатом США Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
62% респондентов считают, что Украине и в дальнейшем нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом.
Обе эти инициативы больше поддерживают жители западных и центральных макрорегионов, выходцы из сел, а также респонденты, которые в быту общаются на украинском.
Социологическая группа «Рейтинг» опросила 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.
Как сообщал УНИАН, 4 октября Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Кроме того, 20 американских штатов приняли такие же решения.
Всего 16 стран признали Голодомор геноцидом.