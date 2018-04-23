В Канаде запустят автобус в рамках образовательной программы о Голодоморе за $750 тысяч

Автобус с оборудованной мобильной аудиторией будет ездить по образовательным учреждениям Канады и проводить лекции о Голодоморе - трагических событиях 1932-1933 годов в Украине.

В канадской провинции Онтарио выделили 750 тысяч долларов на поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе. Об этом сообщил депутат местного парламента Иван Бейкер в микроблоге Twitter.

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"Горд сообщить, что сегодня днем Фонд "Канада-Украина" получил грант в размере 750 тыс. долларов, чтобы повысить осведомленность о голоде в Украине в 1932-33 годах", - написал он.

В рамках проекта в провинции создана "мобильная аудитория" - снабженный специальным интерактивным оборудованием автобус, который будет ездить по образовательным учреждениям Канады и проводить лекции о трагических событиях 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина будет оказывать помощь голодающим странам Африки и Азии в знак памяти о Голодоморе.