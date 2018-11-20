В Киеве "евробляхеры" заблокировали общественный транспорт - введено оперативное положение (видео)

В Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения.

Сегодня, 20 ноября, в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс" в Facebook.

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С утра авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта. В связи с этим в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Также в Киеве по традиции владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли правительственный квартал. Акция была анонсирована на 9:00. По состоянию на 9:10 участники только собираются, передает "Информатор".

Какие улицы лучше объезжать: улица Грушевского, улица Институтская, улица Крещатик, улица Европейская, Парковая и другие. Советуем автомобилистам заранее спланировать свои маршруты. А жителям Киева, чтобы не опоздать на работу, выбрать метро либо пройтись до офиса пешком.

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня "Евробляхеры" блокируют погранпереход на белорусско-украинской границе.