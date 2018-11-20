"Евробляхеры" заблокировали погранпереход на белорусско-украинской границе

Пограничники предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

С 19 на 20 ноября погранпереходы "Новая Гута — Новые Яриловичи" заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами.

Об этом пишет "Белорусский партизан".

Пограничники предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

О ситуации на границе редакции "Сильных новостей" сообщил пассажир рейсового автобуса Киев-Гомель, который должен был прибыть в конечный пункт к полуночи:

"Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на "аварийке" стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком".

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В телефонном разговоре с оперативным дежурным пограничного контроля стало известно, что на данный момент нарушено движение транспорта через границу. Тех, кто решается пересечь границу, выпускают на нейтральную территорию. Но, по словам пограничников, все возвращались обратно.

Оперативный дежурный на украинской стороне не смог ответить на вопрос, как долго продлится эта акция, и что делать утром пассажирам, которые планируют въехать в Украину.

В районе двух ночи стало известно, что бастующие стали частично пропускать машины с белорусскими номерами. Пограничник порекомендовал всем, кто в ближайшее время планирует пересекать границу, заранее перед выездом уточнить ситуацию на погранпереходе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске владельцы авто на еврономерах блокировали работу таможенного поста "Прикарпатье". Водители жалуются, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.