"Евробляхеры" анонсировали всеукраинскую акцию протеста (карта)

В "Авто Евро Сила" акции протеста называют бессрочными.

"Евробляхеры" запланировали на 20 ноября начало бессрочной "акции гражданского неповиновения" в 46 городах Украины.

Читайте также«Євробляхи» в законе: ключевые моменты многострадального закона (видео)

Об этом организация "Авто Евро Сила"сообщает в Facebook. "Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акции будут проходить в каждой области Украины. По оценкам "Авто Евро Сила", участие в акциях примут более 50 тыс. граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Читайте такжеВладельцы "евроблях" смогут зарегистрировать машины со скидкой 50% в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона - Южанина

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Кроме того, как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

«Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти деньги исключительно пойдут в Пенсионный Фонд», - сказала она.

Стоит отметить, что после обсуждения законопроекта льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто предложили увеличить до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Именно эта норма была поддержана депутатами.