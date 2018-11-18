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В УПЦ КП опровергли назначение объединительного церковного Собора на 22 ноября

10:49, 18 ноября 2018
Общество
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В УПЦ МП прокомментировали анонимные "анонсы" объединительного Собора украинской церкви / Фото УНИАН

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг информацию о проведении объединительного церковного Собора 22 ноября, которая распространяется в соцсетях.

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«Меня не удивляет, что неизвестные анонимы «объявляют» в Фейсбуке церковные Соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое «объявление» за чистую монету и распространяет его!”, - подчеркнул Евстратий в своей публикации в Facebook.

“Официально заявляю: распространяемая в объявлении (изображение ниже) информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Снова вынужден повторить: только ОФИЦИАЛЬНОЕ (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена”, - указал он, комментируя соответствующий “анонс” собора.

Как сообщалось, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко ранее заявил, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.

13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах со Вселенским патриархом.

Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.

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Теги: #УПЦ МП#Единая поместная церковь в Украине