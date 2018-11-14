Названа дата проведения объединительного церковного Собора

Протоиерей Георгий Коваленко уверен, что все поместные церкви будут стараться сделать все, чтобы конфликт не вышел на общемировой уровень.

Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявил, что объединительный Собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля, состоится 22 ноября.

Об этом он сообщил в эфире «Радио Свобода».

«Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября объединительный Собор. Согласно церковным правилам и традициям, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верующими», – сказал Коваленко.

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Протоиерей уверен, что все поместные церкви будут стараться сделать все, чтобы этот конфликт не вырос на общемировой уровень, поэтому поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, будут пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.