Для харьковского теракта использовали самодельную взрывчатку на дистанционном управлении - прокуратура

В Харькове во время теракта возле Московского районного суда взорвалось самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

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«По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, взрыв осуществлен путем подрыва самодельного взрывного устройства, размещенного в почве возле ограды суда", - сказала Дубовик, добавив, что устройство было приведено в действие дистанционно.

По ее словам, в настоящее время назначен ряд экспертиз: комплексная взрывотехническая и экспертиза взрывчатых веществ, продуктов взрыва, 13 судебно-медицинских экспертиз, судебно-дактилоскопическая экспертиза, судебная молекулярно-генетическая экспертиза. В настоящее время в рамках уголовного производства допрошены 115 человек. Дубовик добавила, что в уголовном производстве следствие ведут 4 прокурора, 27 следователей СБУ, эксперты. По ее словам, в результате теракта пострадали 13 человек, все они доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших 3 женщины. Самый молодой пострадавший - 1997 г. р., самый старший - 1968 г.р. Все они - жители Харькова.

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Дубовик подчеркнула, что с места происшествия изъяты части взрывного устройства. По ее словам, эксперты установили мощность взрывного устройства. Дубовик добавила, что следствие будет проверять связь этого происшествия с терактами и диверсиями, которые произошли в Харьковской области ранее. Она также отметила, что изначально злоумышленники намеревались причинить вред людям. По ее словам, следствие также будет проверять действия патрульных милиционеров, дежуривших недалеко от территории суда.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 января, возле здания Московского райсуда Харькова произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Предварительная квалификация преступления - террористический акт. В связи с терактом все правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.