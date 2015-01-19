В Харькове взрыв у Московского райсуда квалифицирован как теракт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов.

По словам прокурора, предварительная квалификация события - ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Степанов добавил, что все 12 пострадавших доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что все пострадавшие - активисты, которые выходили из здания суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, около 18:50 у здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В это время в суде закончилось заседание по делу активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседании по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора».