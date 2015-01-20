ГПУ будет требовать пожизненного срока для двух "беркутовцев", обвиняемых в убийстве 39 активистов

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Генпрокуратурой закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в г. Киеве по факту совершения особо тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41 (выполнение приказа или распоряжения), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогание огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладения ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что указанные лица по предварительному сговору группой лиц с неустановленными правоохранителями, в том числе с сотрудниками роты спецназначения полка милиции особого назначения «Беркут», во исполнение явно преступного приказа, превышая свои служебные полномочия, совершили преднамеренные убийства 39 мирных граждан во время массовых акций протеста в г. Киеве 20 февраля 2014 года на ул. Институтской способом, опасным для жизни многих лиц. В дальнейшем, с целью укрывательства преступлений, совершенных раньше с помощью служебного оружия, совершили действия, направленные на завладение указанным оружием.

Читайте такжеОпубликовано новое видео расстрела Небесной сотни

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудникам органов внутренних дел, которые обязаны, в первую очередь, защищать права, интересы, жизни и здоровье граждан, Генеральной прокуратурой инкриминируются уголовные правонарушения, связанные с посягательством на высшую ценность в государстве, - человеческую жизнь и здоровье, за что Уголовным кодексом предусмотрено высшее наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В связи с этим Генпрокуратура во время поддержки государственного обвинения в суде будет отстаивать принципиальную позицию относительно применения к сотрудникам правоохранительных органов соответствующей меры наказания.

Читайте такжеAmnesty International: Участники избиения митингующих и журналистов 1 декабря до сих пор не наказаны

Справка УНИАН. После отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале прошлого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из которых - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, попавших демонстрантам в голову, сердце и шею.

В апреле в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия в отношении митингующих в центре Киева 20 февраля дал экс-президент Виктор Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.