СМИ: Захарченко приедет в Севастополь праздновать основание "Беркута"
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко появится 16 января в оккупированном Россией Севастополе.
Как сообщает местный ресурс Крым-медиа, соратник Януковича презентует там "благотворительный фонд "Юго-Восток", президентом которого он является, говорится в анонсе, разосланном региональным СМИ.
Помимо презентации запланирован еще ряд мероприятий, посвященных дню основания спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении
Организаторы анонсируют участие руководителей оккупационных властей Крыма и Севастополя.
Помимо этого, для представителей прессы будет организован брифинг беглого экс-министра Януковича.
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Презентация фонда и остальные мероприятия пройдут в здании Севастопольского института банковского дела.