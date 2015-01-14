СМИ: Захарченко приедет в Севастополь праздновать основание "Беркута"

Как сообщает местный ресурс Крым-медиа, соратник Януковича презентует там "благотворительный фонд "Юго-Восток", президентом которого он является, говорится в анонсе, разосланном региональным СМИ.

Помимо презентации запланирован еще ряд мероприятий, посвященных дню основания спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении

Организаторы анонсируют участие руководителей оккупационных властей Крыма и Севастополя.

Помимо этого, для представителей прессы будет организован брифинг беглого экс-министра Януковича.

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Презентация фонда и остальные мероприятия пройдут в здании Севастопольского института банковского дела.