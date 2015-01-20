В Донецке в остановку попал снаряд, есть жертвы и раненые (фото)

Об этом сообщает "глава" Киевского и Куйбышевского районов Иван Приходько, передает местный портал 62.ua.

«Обстрел в 30 метрах пункта раздачи воды. Попадание в остановку Киевский исполком. Разрушена остановка и магазин. 6 тяжелораненых, 1 погибший», - сообщил Приходько.

Читайте такжеАртобстрел повредил ж/д станции «Донецк», «Кондрашовская-Новая» и «Еленовка»

Также в результате артобстрела пострадала пожарная часть, которая находится недалеко от издательства "Донетчина". Снаряд, попавший на подстанцию, обесточил шахту имени Засядько.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донецке погибли двое мирных жителей, еще 11 получили ранения. В целом, как сообщила пресс-служба Донецкой городской администрации, ночь в Донецке прошла под массированные артобстрелы.