В Донецке в остановку попал снаряд, есть жертвы и раненые (фото)
Во вторник, 20 января, снаряд попал в остановку на Киевском проспекте во время раздачи горожанам технической воды.
Об этом сообщает "глава" Киевского и Куйбышевского районов Иван Приходько, передает местный портал 62.ua.
«Обстрел в 30 метрах пункта раздачи воды. Попадание в остановку Киевский исполком. Разрушена остановка и магазин. 6 тяжелораненых, 1 погибший», - сообщил Приходько.
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Также в результате артобстрела пострадала пожарная часть, которая находится недалеко от издательства "Донетчина". Снаряд, попавший на подстанцию, обесточил шахту имени Засядько.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донецке погибли двое мирных жителей, еще 11 получили ранения. В целом, как сообщила пресс-служба Донецкой городской администрации, ночь в Донецке прошла под массированные артобстрелы.