Из-за обстрелов боевики "ДНР" посоветовали школам и вузам работать дистанционно

Детским садикам, школам и вузам на оккупированной боевиками территории Донбасса с сегодняшнего дня рекомендуется перейти на дистанционный режим работы в связи с активизацией боевых действий.

Об этом заявили в так называемом "Министерстве образования и науки ДНР", сообщается на его официальном сайте.

"Уважаемые руководители учебных заведений всех типов и форм собственности! В связи с активизацией боевых действий и с целью обеспечения максимальной безопасности рекомендуем все учебные мероприятия (занятия, зачеты, экзамены и пр.) 19, 20 и 21 января провести, по возможности, с применением дистанционных технологий обучения или перенести их на более позднее время", - сказано в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что количество обстрелов со стороны боевиков на востоке Украины выросло с 10 до 90-100 за сутки.

Президент напомнил, что 9 декабря 2014 года был подписан документ о введении артиллерийской тишины на Донбассе.

"Этот документ был эффективным, но продержался меньше месяца, поскольку, начиная с 7 января произошла значительная эскалация напряжения, которую осуществили Россия и террористические группировки на востоке", - подчеркнул Порошенко.