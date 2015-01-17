Геращенко рассказал, сколько боевиков воюют на Донбассе

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает ТСН.

"Для этого сейчас прибыли военные эмиссары, отбирающие тех боевиков, которых уничтожают в зоне АТО. Таким примером было уничтожение банды Бэтмена 1 января" , - отметил он.

При этом Геращенко заявил, что на территории оккупированной части Луганской области находится до 17 тысяч бойцов так называемой ЛНР.

"Это бойцы "Луганской народной республики", определенное количество казаков, другие товарищи. Эта цифра проверенная, известная благодаря нашей разведке. Следовательно, чтобы ни у кого не было иллюзий, нам противостоит тяжелый опасный враг, который имеет огромное количество техники. Так, под Луганском сейчас находится 84 танка, для которых ищут экипажи", - сообщил политик.

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Он отметил, что жители Луганщины понимают, что украинские военные научились хорошо стрелять, поэтому танки террористов превращаются в металлолом с трупами в середине.

"Но техникой Россия действительно наводнила за последний месяц и "ЛНР", и "ДНР"", - добавил Антон Геращенко.

Нардеп также считает, что танковые экипажи пока не набраны, потому что Путин не хочет отправлять на смерть своих военных и пытается набрать из местных, используя своих специалистов для обучения.

"Все идет по африканскому сценарию, когда местных наемников тренируют на мясо" , - констатировал он.

В то же время Антон Геращенко допускает, что в целом на оккупированной части Донбасса может находиться 32 тысячи боевиков.

Таким образом, в Украине объявлена очередная волна мобилизации и выделено "беспрецедентный военный бюджет".