Заключенные в ОРДЛО подвергаются пыткам - правозащитники

На сегодняшний день с оккупированного Донбасса на подконтрольные украинскому правительству территории перевели 186 человек, что составляет чуть более 1% от общего количества заключенных.

Положение лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, сопровождается рядом проблем, среди которых ненадлежащая медицинская помощь, случаи пыток и жестокого обращения и содержание под стражей без надлежащих оснований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской правозащитной группы.

Согласно результатам исследования, проведенного совместно с «Донбасс СОС», Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива» и Общественным комитетом защиты конституционных прав и свобод граждан, сейчас в учреждениях исполнения наказаний на территории ОРДЛО есть только элементарные лекарства, а полноценное лечение не получают те больные, родные которых не имеют возможности передать необходимые им лекарства.

В отдельных учреждениях Донецкой и Луганской областей происходит использование принудительного или безвозмездного труда.

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Также правозащитники заявляют о случаях отсутствия отопления, поврежденных от обстрелов здания; недостатке качественной питьевой воды и почасовом электроснабжении в части учреждений; случаях пыток и жестокого обращения, от которого больше всего страдают те, кто не смирился со сменой власти.

Кроме того, в числе проблем - содержание под стражей без надлежащих оснований, поскольку часть осужденных, содержащихся в местах несвободы в ОРДЛО, уже имеют основания для увольнения согласно украинскому законодательству.

Правозащитники отметили, у осужденных на территории ОРДЛО отсутствуют гарантии безопасности в случае эскалации конфликта, а у части из них - тяжелое психологическое состояние из-за отсутствия фактической возможности перевода на подконтрольную Украине территорию.

В связи с этим подчеркиваются до сих пор нерешенные проблемные вопросы относительно отсутствия действенного механизма перевода осужденных из ОРДЛО для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию, урегулирования правового статуса лиц, отбывающих наказание на временно оккупированных территориях и пр.

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Правозащитники напомнили, что с лета 2014 года представители незаконных вооруженных формирований взяли под свой контроль учреждения исполнения наказаний на тех территориях, которые фактически не контролировались властью Украины. На тот момент, согласно информации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, было таких 14 пенитенциарных учреждений в Луганской области и 14 - в Донецкой. По состоянию на ноябрь 2014 года в них находились 16,2 тыс. человек (9,7 тыс. человек в Донецкой области и 6,5 тыс. - в Луганской).

На сегодняшний день с временно оккупированной территории для отбывания наказаний на подконтрольных украинскому правительству территориях были переведены 186 человек, что составляет чуть более 1% от общего количества лиц, оставшихся в местах несвободы в ОРДЛО. При этом речь идет только о лицах из Донецкой области - за более чем четыре года ни один осужденный из Луганской области не был переведен.

По результатам опроса, почти 90% осужденных (и членов их семей), которые ответили на вопрос, хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

Также сообщается, что отдельные колонии, начиная с 2014 года, оказались в эпицентре боевых действий, в результате чего среди осужденных и сотрудников учреждений, которые в них находились, были ранены и убиты. Известно по меньшей мере, 11 погибших и 23 раненых осужденных в Донецкой области.

Кроме того, правозащитники заявили, что с начала конфликта появилась практика использования учреждений исполнения наказаний в качестве «живого щита».

«Возле колоний, которые находятся неподалёку от линии соприкосновения, размещалось разного рода тяжелое вооружение, из которого велись обстрелы, тем самым подвергая осужденных и сотрудников учреждений опасности ответной стрельбы. Известны отдельные, немногочисленные случаи привлечения осужденных и лиц, заключенных под стражу, к участию в незаконных вооруженных формированиях», - сообщили правозащитники.

Главным источником информации для написания доклада стали непосредственные свидетельства людей, находившихся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса, и их родных.