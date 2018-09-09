В оккупированной Макеевке задержали подростков по обвинению в работе на Украину - правозащитник

По словам правозащитника, это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО.

В подконтрольной пророссийский боевикам Макеевке задержали подростков по обвинению в поджоге памятника и в работе на спецслужбы Украины.

Об этом сообщил в субботу в Facebook правозащитник, представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис. Позже факт задержания подтвердили и наши источники. Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины", - написал Лисянский.

По его словам, это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО.

"Сейчас работаем над подтверждением информации", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают вывеску на украинском языке, замеченную в оккупированной боевиками «ДНР» Макеевке.