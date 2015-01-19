На Полтавщине в четвертую волну планируют мобилизовать 2,5 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Полтавской ОГА сообщил военный комиссар Полтавского областного военкомата полковник Борис Павлов.

По его словам, в течение этого года мобилизация будет проходить в три этапа. Первый из них начнется 20 января и будет длиться 90 дней до апреля.

«Во время первой волны мобилизации (первой в 2015 году - УНИАН) в области планируют мобилизовать почти 2500 мужчин. В разных районах Полтавской области уже начали свою работу медицинские комиссии", - отметил военный комиссар.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о частичной мобилизации"Что же касается проблем, с которыми приходится иметь дело, то частично они возникают из-за отсутствия изменений в законодательстве Украины. В частности, не определен порядок работы правоохранительных органов по розыску граждан, которые не являются в военные комиссариаты. Возникают проблемы и с мобилизацией техники для армии: она в районах есть, однако не соответствует техническим требованиям или нуждается в неотложном капитальном ремонте», - сказал Павлов.

На совещании председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко дал поручение представителям власти на местах взять под личный контроль и персональную ответственность обеспечение всем необходимым как призывников, так и поддержку их семей.

Справка УНИАН. Мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап начнется в июне и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.