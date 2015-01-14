Порошенко подписал указ о проведении мобилизации в три этапа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время рабочей встречи с председателями областных государственных администраций.

"Я подписываю этот указ и передаю его в парламент", - сказал он.

По его словам, право и обязанность защищать государство должно быть равномерно распределено между всеми областями, пропорционально количеству военнообязанных.

"Я дал поручение министру обороны, главе Администрации, секретарю СНБО четко контролировать, чтобы эти пропорции были четко соблюдены... Я обращаю ваше внимание на соблюдение принципа социальной справедливости. Защищать Родину - не только дело рабочих и крестьян. Не отказывайте в этой возможности и представителям местной политической элиты", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

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Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.