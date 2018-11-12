"Грудь больше, чем мозги": Лорак раскритиковали в сети за новый наряд (фото)

В этот раз знаменитость позировала в простом наряде оливкового цвета.

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте обнародовала новый снимок и получила волну критики от своих хейтеров.

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В этот раз знаменитость позировала в простом наряде оливкового цвета: Лорак решила надеть обычный приталенный гольф и юбку с высокой талией с небольшим разрезом посередине.

«Вам не идет этот образ, вы более женственнее», «Правая больше левой…», «Аж мозг клинит….», «Опустошение в глазах. Съёмка с утра видно», «Старость не радость», «Сиськи больше чем твои мозги», – написали хейтеры певицы.

Как сообщал УНИАН, "ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе.