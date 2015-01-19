8-летней девочке, которая попала под обстрел в Углегорске, ампутировали ногу

Ребенок находится в тяжелом состоянии с 30% ожогов тела и тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщает Донецкая обладминистрация.

По данным департамента здравоохранения, девочка обеспечена всеми необходимыми лекарствами, медики принимают необходимые меры для ее спасения.

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В результате артобстрела Углегорска с территории, оккупированной "ДНР", 18 января двое детей погибли, еще одна девочка восьми лет получила ранения.