Катастрофа MH17: семьи погибших попросили Трампа убедить Путина обнародовать правду

В письме Трампу родственники назвали позицию российской власти «очевидной попыткой скрыть [правду] о том, что случилось».

Родственники жертв трагедии малайзийского боинга, который потерпел аварию в июле 2014 года на Донбассе, обратились к президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Родственники погибших попросили Трампа убедить Путина обнародовать подробную информацию об обстоятельствах катастрофы, отмечая, что «никогда не бывает поздно заняться искуплением», пишет Новая газета.

В письме Трампу родственники назвали позицию российской власти «очевидной попыткой скрыть [правду] о том, что случилось» и провели параллель с поведением властей Саудовской Аравии, которая отвергала обвинения в убийстве журналиста Джамала Хашогджі в турецком консульстве.

«Недавно вы назвали убийство господина Джамала Хашогджі «одним из худших скрываемые в истории сокрытий». Признавая, что мы не знаем всех фактов, нам кажется, что вы правы. И точно так же мы можем говорить об убийстве 298 человек на борту MH17, которое находится в одной категории с убийством Хашогджі — ред.)», — говорится в обращении.

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«Президент Путин много трудится, чтобы восстановить уважение к русскому народу и самому войти в историю как великий государственный деятель. Если он действительно таким является, ему необходимо понимать, что сокрытие [правды], столь очевидное в серьезных преступлениях, как атака на MH17, работает против достижения его цели », - отметили родственники погибших.

24 мая 2018 года, официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 близ Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России, которая расположена в Курской области. Одновременно власть РФ отрицает причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.

25 мая 2018 года независимые исследователи Bellingcat обнародовали новый отчет относительно катастрофы MH17.

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбивании МН17. Также на данные расследования отреагировали НАТО и ЕС.

17 сентября 2018 года Минобороны России заявило, что ракету, которой сбили MH17, отправили в Украину еще в 1986 году и после этого в РФ ее не возвращали. Также РФ заявила, что видеодоказательства международной следственной группы о причастности РФ к сбитию самолета это подделка.

29 июня 2018 года ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17. Парламент Нидерландов также призвал РФ взять ответственность за сбивание MH17. Вместе с тем, в Минтрансе Малайзии заявили, что убедительных доказательств вины России в сбивании MH17 нет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада официального следствия, но может «сказать сразу», что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать полноценное участие в расследовании». А Минобороны РФ заявило, что ракеты, которой сбили МН17, нет на их вооружении.

13 июня 2018 года парламент Нидерландов сообщил, что приговоры по делу авиакатастрофы MH17 смогут выполнить в Украине.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе близ Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.