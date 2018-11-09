«Євробляхи» в законе: ключевые моменты многострадального закона (видео)
Ключевые моменты закона, который не могли принять больше года.
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Украинцам разрешат ввозить подержанные авто стандарта Евро-3 и Евро-4. То есть, старенькие, дешевые машины.
Как будет рассчитываться акциз
Самой дорогой составляющей растаможивания автомобиля всегда был акциз. «Євробляхери» выступали за его снижение и доступные автомобили.
Базовая ставка для авто с бензиновым двигателем будет равна 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.
Для дизельных авто с объемом больше 2,5 литров коэффициент 150 вместо 75.
Для бензиновых с объемом больше 3 литров коэффициент 100 вместо 50.
Например:
Авто – 10 лет, двигатель 1,6 л. (бензин)
50 евро х 10 х 1,6 = 800 евро
Формула растаможивания «євроблях»
К уплате акциза за «євробляху» нужно будет уплатить ввозную пошлину (10%), налог в пенсионный фонд (3-5%, при регистрации авто) и налог на добавленную стоимость (20% от суммы стоимости автомобиля, акциза и ввозной пошлины).
Например:
Стоимость авто – 4100 евро, пошлина (10%) – 410 евро, НДС (20%) – 820 евро
800 евро + 410 евро + 820 евро = 2030 евро
Через 180 дней после начала действия принятых законов начинают действовать штрафные санкции с огромными штрафами за движение на нерастаможенных «бляхах».
От 10 до 20 суток – 17 000 грн
От 20 до 30 суток – 85 000 грн
Свыше 30 суток – 170 000 грн
Нововведения вступят в силу после того, как их подпишет президент Украины.