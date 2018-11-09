«Євробляхи» в законе: ключевые моменты многострадального закона (видео)

Парламент принял многострадальный закон, который дал зеленый свет растаможке авто на еврономерах в Украине. Их официально на сегодня насчитывается около 3 миллионов.

Ключевые моменты закона, который не могли принять больше года.

Ограничения евро-5 снимаются

Читайте такжеКрах для "бляхобизнеса" и европейская автосвалка: эксперт назвал плюсы и минусы новых законов о растаможке

Украинцам разрешат ввозить подержанные авто стандарта Евро-3 и Евро-4. То есть, старенькие, дешевые машины.

Как будет рассчитываться акциз

Самой дорогой составляющей растаможивания автомобиля всегда был акциз. «Євробляхери» выступали за его снижение и доступные автомобили.

Базовая ставка для авто с бензиновым двигателем будет равна 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Для дизельных авто с объемом больше 2,5 литров коэффициент 150 вместо 75.

Для бензиновых с объемом больше 3 литров коэффициент 100 вместо 50.

Например:

Авто – 10 лет, двигатель 1,6 л. (бензин)

50 евро х 10 х 1,6 = 800 евро

Формула растаможивания «євроблях»

К уплате акциза за «євробляху» нужно будет уплатить ввозную пошлину (10%), налог в пенсионный фонд (3-5%, при регистрации авто) и налог на добавленную стоимость (20% от суммы стоимости автомобиля, акциза и ввозной пошлины).

Например:

Стоимость авто – 4100 евро, пошлина (10%) – 410 евро, НДС (20%) – 820 евро

800 евро + 410 евро + 820 евро = 2030 евро

Через 180 дней после начала действия принятых законов начинают действовать штрафные санкции с огромными штрафами за движение на нерастаможенных «бляхах».

От 10 до 20 суток – 17 000 грн

От 20 до 30 суток – 85 000 грн

Свыше 30 суток – 170 000 грн

Нововведения вступят в силу после того, как их подпишет президент Украины.