В Мариуполе провели массовый протест против действий РФ в Украине (фото)
14:47, 17 января 2015Общество
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В Мариуполе прошла акция протеста против действий России в отношении Украины.
В Мариуполе прошла акция протеста против агрессии РФ \ фото Оборона Мариуполя
«В 12.00 на площади павшего Ленина возле магазина «Обжора» собралось порядка двух тысяч человек, чтобы поддержать семьи мирных жителей, которые пострадали во время проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении «Обороны Мариуполя» на странице в соцсети.
Жители города вышли на центральную площадь \ фото Оборона Мариуполя
Участники митинга собрали подписи под обращением к международным организациям официально признать самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями.
С плакатами, призывающими к миру фото Оборона Мариуполя
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