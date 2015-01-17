В Мариуполе провели массовый протест против действий РФ в Украине (фото)

«В 12.00 на площади павшего Ленина возле магазина «Обжора» собралось порядка двух тысяч человек, чтобы поддержать семьи мирных жителей, которые пострадали во время проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении «Обороны Мариуполя» на странице в соцсети.

Участники митинга собрали подписи под обращением к международным организациям официально признать самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями.