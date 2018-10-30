Появились подробности секс-скандала на Житомирщине, где тренер развращал 11-летнюю девочку (видео)

Шахматного тренера в Житомирской области подозревают в развращении ученицы.

На Житомирщине 59-летнего мужчину подозревают в развращении 11-летней девочки.

Тренера шахматного кружка задержали по подозрению в преступных действиях против ученицы прямо во время занятия, говорится в сюжете ТСН.

"Обратилась к нам мать этой девочки. Она увидела, мы провели ряд мероприятий, на горячем был задержан, ему сообщено о подозрении", - рассказал руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Коллеги подозреваемого о секс-скандале узнали из интернета. Они шокированы и в вину опытного педагога не верят. "Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался", - говорит Леонид Зелинский.

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В кружок "Белая ладья" ходили до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. Руководитель центра спортивного досуга убеждает, что на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался. "Если бы было, я бы сам совершил изнасилование. Ни от родителей, ни письменно, ни устно – вообще ничего не было. Я каждый день с ним общался", - рассказал руководитель городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Олег Рудницкий.

Класс, где проходили занятия по шахматам, ныне закрыт и опечатан полицией. Родители теперь отказываются водить детей в кружок. Весть об учителе, который развращал девочку прямо во время занятий, мигом облетела Бердичев. "Я в шоке, меня аж морозит, такого не может быть. С пятого этажа соседка ходит, и на соревнования ездит", - говорит Элла Тихая. "Это ненормально. Это сейчас ребенку лечиться, это эмоциональный срыв. Надо проверять мужчин, которые с детьми общаются", - считает Снежана Линкевич.

В городском управлении образования комментировать секс-скандал не хотят, пока вина тренера не доказана. "А если это не он, и он не виноват, то что мы потом будем говорить", - объясняет заместитель городского головы Бердичева Валентина Адаменко.

Правда, контроль за поведением учителей обещают усилить уже завтра. "Чтобы ходили смотрели по залам, по подсобным помещениям. Говорили с детьми и расспрашивали. Это чрезвычайно неприятно", - говорит чиновница.

За развращение 11-летней девочки шахматном тренеру грозит до восьми лет лишения свободы. Решением суда его уже взяли под стражу на два месяца.