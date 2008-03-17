Избитый милицией журналист будет жаловаться в суд

Журналист «Газеты по-киевски» Андрей МАНЧУК собирается инициировать возбуждение уголовного дела за препятствие его профессиональной деятельности со стороны представителей столичной милиции.

Об этом сегодня сообщается в электронной версии издания.

Газета также утверждает, что ее сотрудник вчера, 16 марта, был травмирован во время разгона акции протеста в Киеве и находится в больнице.

В частности, сообщая о том, что «вчера в Киеве правоохранительные органы применили силу к участникам акции протеста против строительства высотного жилого дома на территории Октябрьской больницы Киева», газета приводит следующие слова А.МАНЧУКА: «Не было ничего провоцирующего, но неожиданно милиционеры начали хватать людей, всех подряд. Я был один из тех, кого схватили. Никто не оказывал никакого сопротивления». При этом газета отмечает: «По словам нашего коллеги, среди схваченных было несколько журналистов, они сказали об этом правоохранителям, но реакции не было никакой».

А.МАНЧУК также сообщил, что человек, руководивший задержанием, «в грубой форме отдал приказ, чтобы нас всех втолкнули в милицейский бобик, который был уже переполнен людьми».

«Вталкивая в машину, меня ударили головой о стойку автомобиля. Вдавливали до тех пор, пока я потерял сознание, после чего вытащили и кинули лицом на асфальт», - цитирует издание слова своего сотрудника.

При этом газета сообщает, что «у самого Андрея МАНЧУКА скорая помощь диагностировала сотрясение мозга и подозрение на ушиб грудной клетки. Журналист, как только выйдет из больницы, намерен обратиться в Независимый медиа-профсоюз с просьбой способствовать возбуждению уголовного дела за препятствия в его журналистской деятельности, а также с просьбой солидарно защищать права журналистов».

В то же время в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве УНИАН сообщили, что «милиция действовала в рамкам действующего законодательства…. при этом физическая сила, спецсредства к пикетчикам никто не применял, и никто не задерживался».

При этом в ЦОС не исключили, что «в момент разблокирования улицы между пикетчиками могла возникнуть давка, и, возможно, кто-то получил телесные повреждения».

Также в ЦОС подчеркнули, что до начала инцидента с организаторами акции общался начальник Печерского райуправления милиции, который просил их разблокировать проезжую часть, однако реакция со стороны участников акции была отрицательной.