Падения истребителей Су-27: журналисты нашли связь между трагедиями с разницей в 16 лет (видео)

Исповедь рокового летчика: журналисты рассказали новые подробности Скниловской трагедии и ее связь с падением Су-27 под Винницей.

16 октября, Винничина. Боевой истребитель Су-27 вылетел с аэродрома в Староконстантинове. Набирает нужную высоту. Под ним густонаселенное село. Никто из селян даже не подозревает, что вот-вот может стать жертвой. Во время военных учений разбился боевой самолет. С одним из лучших украинских летчиков Иваном Петренко навсегда попрощаются в Умани... Жертвами крушения самолета могли стать сотни украинцев, но пилоты спасли их ценой собственной жизни. Самолет тяжело рухнул у каких-то пару километрах от жилых домов.

Но в этой картине что-то не складывается, ведь пилоты были опытными, а неисправный самолет не допустили бы до полета. Что же произошло на самом деле – попробуем узнать.

Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Пилоты были подготовлены, как говорят, асы. Вылет - рядовой, учебный, никаких сложных элементов не предусматривалось.

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Иван Петренко был пилотом первого класса. Таких не больше 50 в Украине. И летчик-партнер из США тоже не любитель - 20 лет опыта. Перед вылетом самолеты обязательно проверяют и неисправный самолет не допустили бы до полета. Но что-то пошло не так.

16 лет назад такой же Су-27 в Скнилове в 2002 тоже стал "машиной смерти". Многотонная машина на большой скорости полетела вниз, ранила железным крылом землю и смертельно задела людей. Взрыв. Дым. Пожар. Кровь.

За несколько метров над землей пилотам удалось спастись. Они приземляются над десятками изувеченных людей.

Скниловская трагедия - самая страшная авиакатастрофа во всей Европе - унесла жизни 77 человек, среди которых 28 детей. И навсегда поставила крест на проведении подобных развлекательных мероприятий.

Пилотов возненавидят миллионы. Один летчик Владимир Топонарь получит 14 лет тюрьмы, а другой - Юрий Егоров - 8. Топонарь отсидит 11 лет, Егоров - 3.

Спустя 16 лет после трагедии роковой летчик Владимир Топонарь впервые расскажет свою правду. Он на всю страну признается, что трагедия произошла вовсе не по его вине, признается во всем, что так и не приняли к сведению следователи. По его словам, никто не был заинтересован выяснить причину, почему самолет перестал быть контролируемым.

Исповедь Владимира Топонаря, который своим самолетом убил 77 человек. Как он живет после рокового авиашоу? Как в тюрьме построил дом рядом? Как уживается с двумя женами? Почему он боится признаться, что сожалеет? Кого или что он обвиняет в трагедии и какие доказательства готов представить в свою защиту? А также как после падения истребителя Топонарь видел еще никому не известные объекты, которые истребляют авиацию? Где произошли эти аварии и действительно ли что-то может быть причастным к авиакатастрофам во всем мире?

За массовую трагедию на Скниловском аэродроме государство откупится единовременной помощью - 100 тысяч гривень за одного погибшего на семью.