Европейский суд рассмотрит права жертв Скниловской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во Львове заявил представитель потерпевших в Европейском суде по правам человека, координатор общественной организации "Гармония и порядок" Дмитрий Гудыма.

Он убежден, что суд признает нарушение Государством Украина прав потерпевших семей во время и после Скниловской трагедии.

В свою очередь, адвокат, представитель потерпевших в национальных судах и ЕСПЧ Светлана Хилюк считает, что „предпринятые государством меры не полностью восстановили права потерпевших от Скниловской авиакатастрофы, а присужденные военным судом компенсации морального ущерба являются дискриминационными по отношению к украинским гражданам”.

„Все это заставило 123-х потерпевших обратиться в Европейский суд по правам человека, который в этом году активизировал рассмотрение соответствующих дел, разделив их на дела отдельных семей. Всего в производстве Европейского суда по правам человека сейчас находится свыше 30 таких дел”, - сообщила С.Хилюк.

По ее словам, заявители жалуются, прежде всего на то, что Украина нарушила право на жизнь ее граждан, которые погибли или получили телесные повреждения во время авиакатастрофы на Скниловском аэродроме, и считают, что указанное нарушение проявилось в неспособности органов власти защитить 12 июля 2002 года родных и близких заявителей и провести надлежащее расследование обстоятельств смерти погибших.

Один из потерпевших, руководитель ГО "Скниловская трагедия" Стефан Козак выразил возмущение по поводу того, что государство до сих пор не выполнило большинство обещаний относительно объективного расследования и справедливого наказания лиц, виновных в Скниловской трагедии „независимо от их званий и занимаемых должностей”.

„27 июля исполняется 10 лет с того времени, как военный самолет упал на зрителей, наблюдавших за авиашоу на Скниловском аэродроме. Вследствие падения самолета погибли 77 человек, из котрых 28 были детьми, и травмированы свыше 200 лиц. После авиакатастрофы наше государство обещало многое: материальные компенсации, бесплатное должное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, психологическую помощь, содействие в решении жилищно-бытовых проблем, а главное – объективное расследование и справедливое наказание для лиц, виновных в скниловской трагедии, независимо от их званий и занимаемых должностей. Однако львиная доля этих обещаний осталась невыполненной. По двум уголовным делам, возбужденным в связи с падением самолета на зрителей, из десяти подсудимых украинские судьи оправдали пятерых. По странному стечению обстоятельств, среди «невиновных» оказались именно те подсудимые, которые занимали высокие должности в Воздушных силах Вооруженных сил Украины и имели генеральские звания”, - сказал С.Козак.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года во время авиашоу на Скниловском аэродроме Львова потерпел катастрофу самолет Су-27. В авиакатастрофе погибли 77 человек, из них 28 детей. Также пострадали около 250 лиц.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данный момент наказания в тюрьме отбывает только пилот Владимир Топонарь.

Уголовные дела в отношении четырех генералов, причастных к организации авиашоу на аэродроме “Скнылив”, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство. В 2008 году Военный апелляционный суд Центрального региона оправдал их.