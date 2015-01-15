В аэропорту идут бои, погиб один боец, шестеро ранены - Мочанов

Об этом пишет в Facebook музыкант и журналист Алексей Мочанов.

"В ДАп сейчас идёт бой. Один наш боец погиб, шестеро ранены, двое из них в тяжёлом состоянии. Наши пробиваются в Терминал через стрелкотню и арту, чтобы забрать пострадавших и убитого. Медики ждут, готовы к срочной отправке землёй и небом. Вытянут. Спасут", - написал он.

Данных о потерях среди сепаратистов у него нет.

Читайте такжеБоевики сегодня уже 22 раза обстреляли позиции сил АТО, штурм аэропорта продолжается"По потерям у сепаров не уточнял - всё равно сейчас никто точной цифры не знает и не скажет. Важно тем, кто переживает и следит за ситуацией, знать: идёт обычное жёсткое боевое столкновение, которых уже было немало. И которых еще к сожалению будет. Повода для паники и истерики нет", - написал Мочанов.

Напомним, сегодня боевики получили приказ взять до конца дня Донецкий аэропорт, который с мая защищают украинские бойцы.