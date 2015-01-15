Захарченко дал задачу взять аэропорт сегодня, миссии ОБСЕ отведена роль "живого щита"

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Как стало известно из достоверных источников, лидер так называемой «ДНР» Александр Захарченко поставил задачу своим бандитам сегодня взять Донецкий аэропорт. Ему о ходе событий докладывают ежечасно. К аэропорту подтягивают подразделения «Абхаза», - говорится в сообщении.

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