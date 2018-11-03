Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом (фото, видео)

По словам вселенского патриарха Варфоломея, это исторический момент для всего православия.

Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Варфоломей заявил на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства по результатам переговоров в Стамбуле.

«Чувствую, что сегодня наступил исторический момент, что мы переживаем этот день для наших двусторонних связей, но также и для общего православия. Только что мы подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии между Вселенским патриархатом и Украиной», - сказал вселенский патриарх.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

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27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было опубликовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.