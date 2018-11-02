В Крыму отказались выплатить компенсацию студентке, раненной при бойне в Керчи

Оккупационные власти назвали семью Натальи неблагополучной.

Оккупационные власти Крыма отказались выплачивать компенсацию в 500 тысяч рублей раненной при теракте в Керченском политехническом колледже 16-летней Наталье Калиниченко.

Об этом заявил отец Натальи Юрий Калиниченко, передает "Радио Свобода".

По словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать".

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Ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

Напомним, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Как оказалось, нападение устроил один из студентов Владислав Росляков, который потом покончил с собой.

В результате нападения погиб 21 человек, пострадали около 40. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на убийство.

В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур, 19 октября в Керчи попрощались с погибшими.

Украинская прокуратура АР Крым также открыла уголовное дело, предварительная правовая квалификация - теракт.

23 октября политехнический колледж в Керчи возобновил свою работу. Занятия начались в 8:30, а сам учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа. Также сообщается, что в здании планируется провести капитальный ремонт.