Журналисты выяснили, возможно ли повторение керченской трагедии в киевских школах (видео)

Обычно в Киеве встречают на входе в школу пожилые люди, которые даже в случае возникновения угрозы не смогли бы остановить злоумышленника.

Журналисты решили проверить, кто и как охраняет столичные школы и возможно ли в них повторение керченской трагедии.

Журналисты программы "Гроши" наведались в четыре школы Киева, чтобы выяснить, может ли в помещение заведения пройти человек "с улицы". Для того чтобы вызвать дополнительное подозрение, актеру дали большую черную сумку, в которой можно было бы легко пронести оружие и другие опасные предметы.

Читайте такжеУкраинцев призвали готовится к повторению керченской трагедии

В три из четырех школ журналистке и актеру удалось попасть беспрепятственно. Встречают на входе в учебное заведение обычно пожилые люди, которые даже в случае возникновения угрозы не смогли бы остановить злоумышленника.

Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.

В КГГА отмечают, что в 2016-2017 годах город потратил около 7,4 миллионов гривень, чтобы обеспечить все столичные школы тревожными кнопками. Однако, в колледже в Керчи также была тревожная кнопка и видеонаблюдение, однако это не спасло от смерти 21 человека, ставшими жертвами керченского стрелка, отметили журналисты.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего наложил на себя руки. В результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.