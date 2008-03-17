Калищук: я, директор лучшего стадиона страны, буду избивать корреспондента?!

Директор РСК «Олимпийский» Геннадий Калищук опровергает информацию об избиении им фотокорреспондента Национального украинского агентства «Укринформ» Игоря Ткаченко после окончания матча «Шахтер» - «Металлист» в Донецке. Об этом он сказал в комментарии « Острову ».

«У вас есть логика? Я директор на сегодняшний день лучшего стадиона страны буду избивать корреспондента?! И где бы я его избивал… На футболе у нас, судя по моим подсчетам, было где-то около 22 тысячи болельщиков. И вот это люди, значит, смотрят, а мы его избиваем? Вы понимаете, что такое футбольный матч и действия директора стадиона во время матча. В течение этих двух часов, пока проходит матч, я никогда не бываю один. Я постоянно на виду у людей. При том не у двух-трех. Я не сижу в определенной точке и не смотрю футбол, а передвигаюсь…», - сказал Г. Калищук.

Директор РСК «Олимпийский» утверждает, что не мешал работе фотокорреспондентов.

«Их там много стоит этих фотокорров. Откуда я знаю, это был Петя или Ваня. Они там работают. Их 20-30 человек во время матча. Это ему, наверное, просто нужен PR. Я даже так прикидываю, кто это. У него были проблемы с пресс-службой ФК «Шахтер» и стадионом еще в прошлом году», - отметил он.

Как сообщалось, фотокорреспондент Национального украинского агентства «Укринформ» Игорь Ткаченко сделал заявление о нападениина него Геннадия Калищука.