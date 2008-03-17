При попытке заснять Ахметова избит корреспондент – заявление пострадавшего

Вчера вечером, в Донецке после окончания матча «Шахтер» - «Металлист» (Харьков) был избит фотокорреспондент Национального украинского агентства «Укринформ» Игорь Ткаченко. Об этом « Острову » сообщил сам потерпевший.

Со слов И.Ткаченко, во время исполнения им своих служебных обязанностей на него набросился директор РСК «Олимпийский» Геннадий Калищук, и, выкрикивая бранные слова и угрозы в адрес фотокорреспондента, запретил производить фотосъемку президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова, находящегося в VIP-ложе стадиона. Кроме Ахметова на трибуне для почетных гостей присутствовали народный депутат Украины Борис Колесников и губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко.

На вопрос фотокора, почему нельзя фотографировать этих людей, директор стадиона сначала ударил по объективу фотоаппарата, а затем - фотокорреспондента в лицо. После этого, по словам Ткаченко, последовали словесные угрозы, вплоть до обещания физической расправы людьми Калищука за пределами стадиона.

После этого инцидента Игорь Ткаченко вызвал наряд милиции Киевского РОВД, которые приняли заявление от пострадавшего. Сразу же после ухода милиции, потерпевшего на машине доставили в санпропускник нейрохирургии больницы имени Калинина, где после обследования ему поставили диагноз: сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей скуловой области слева. Сейчас фотокорреспондент Игорь Ткаченко находится на лечении в больнице имени Калинина.

Пострадавший обещает предоставить все документы, касающиеся инцидента произошедшего на «РСК «Олимпийском».