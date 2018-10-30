История Хэллоуина: как жуткий кельтский праздник покорил весь мир (фото, видео)

Праздник нечисти и мертвецов теперь отмечают во всех уголках планеты.

31 октября весь мир отмечает Хэллоуин – праздник демонов, потусторонних сил и мертвецов, корни которого восходят к древним кельтским традициям. УНИАН выяснил, как верования и обряды ирландских язычников обрели популярность во всем мире.

Хэллоуин: история праздника

Уже более двух тысяч лет назад племена кельтов, населявших территории Центральной и Западной Европы, отмечали Самайн – праздник, посвященный завершению сборки урожая. Гуляния Самайна длились семь дней. Древние кельты верили, что в это время мертвые могут находиться среди живых, и даже общаться с ними.

Завершение сельскохозяйственного года и приближение зимы прочно ассоциировались с идеей смерти. В эти дни кельты наряжались в костюмы демонов и духов природы, чтобы потусторонняя нечисть принимала их за своих и не наносила вреда. Помимо этого, духам приносили в жертву сладости.

При распространении христианства, которое объявило 1 ноября Днем всех святых, церковь позаимствовала ряд языческих обычаев. Пастве разрешалось ходить от дома к дому, выпрашивая пищу в обмен на молитву за усопших.

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С христианством было связано и возникновение современного названия праздника – «вечер перед Днем всех святых» (англ. - All Hallows' Eve, в дальнейшем сокращенное до Halloween).

Свои основные черты праздник начал обретать к XVI веку – в это время в Великобритании дети и взрослые (преимущественно, бедняки) в ночь на 1 ноября ходили по домам в масках, выпрашивая угощения и творя мелкие пакости. К началу ХХ века обрела популярность и традиционная сегодня атрибутика Хэллоуина – карнавальные костюмы и резные тыквы.

В это же время, в период массовой эмиграции ирландцев и шотландцев в Америку, праздник начал распространяться за пределами Западной Европы. В дальнейшем он нашел поклонников во всем мире, а с падением «Железного занавеса», стал приобретать популярность и в Украине.

Символы Хэллоуина

Одним из ключевых символов страшного праздника является пустая тыква с вырезанным на ней «призрачным» оскалом. С наступлением темноты в такой тыкве зажигают свечу. Мало кто знает, что на Западе это украшение называют «Фонарь Джека».

Согласно легенде, Джек – это несчастный, которого не захотели пустить ни в Рай, ни в Ад. Все что ему дали – огонек, чтобы он не замерз в своих бесконечных скитаниях. А чтобы он не погас, Джек поместил его в фонарь, сделанный из тыквы.

К Хэллоуину «Фонарями Джека» активно украшают дома, улицы и интерьеры.

Важнейшим элементом Хэллоуина сегодня является его карнавальная составляющая. Дети и взрослые в этот вечер надевают жуткие костюмы, выдавая себя за самую разнообразную нечисть. В средние века костюмы были нейтральными, но в ХХ веке праздник испытал на себе глубокое влияние массовой культуры. Люди наряжаются призраками, вампирами, демонами, ведьмами и зомби, а кроме того – персонажами любимых книг, игр и фильмов.

В англоязычных странах дети в костюмах традиционно выпрашивают в жилых домах сладости. Эта игра называется «сладость или пакость» (trick-or-treating). Если хозяин дома отказывается угостить чем-нибудь визитеров, они могут сделать ему какую-нибудь мелкую пакость.

Хэллоуин-2018

К настоящему моменту Хэллоуин стал одним из самых популярных праздников мира, распространившись далеко за пределы англоязычного и христианского мира. В каждой стране праздник нечисти обрастает уникальными персонажами и повериями. Как отмечалось в материале УНИАН, праздник масштабно отмечают, в частности, в Японии, Китае, Мексике, Испании и множестве прочих стран мира.

В Украине праздник с годами также обретает все большую популярность, становясь регулярным поводом для множества тематических вечеринок и креативных мероприятий, подобных «параду зомби» или сатанинскому «Балу у Воланда». УНИАН ранее писал, где отметить Хеллоуин-2018 в Киеве.