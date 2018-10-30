Голодные духи, кошки-оборотни и шествие с факелами: как празднуют Хэллоуин в разных странах мира (видео)

Хэллоуин или канун Дня всех святых отмечается в ночь с 30 на 31 октября.

История кельтского праздника, который сегодня известен как Хэллоуин, достигает древних времен. Согласно кельтским легендам, в ночь на первый день ноября ворота между двумя мирами открываются, что позволяет духам предков прийти в наш мир. Название праздника в его современном варианте происходит с английского All Hallows 'Eve - канун Дня Всех Святых, - что в сокращении и дало всем знакомое «Хэллоуин».

Предлагаем перенестись в разные страны мира, и посмотреть, какие традиции празднования Хэллоуина сформировались там.

Мексика

В Мехико каждый год устраивают парад ко Дню мертвых (Día de Muertos). Тысячи людей разрисовывают лица в черепа и вспоминают об умерших близких. На праздник традиционно сооружаются небольшие алтари в память об умерших, туда помещаются декоративные черепа, сделанные из сахара, вербены и цветов.

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Китай

В Поднебесной на Хэллоуин устраивают фестиваль голодных духов. Отдавая дань предкам, китайцы сжигают ритуальную бумагу и фигурки из нее. Фестиваль голодных духов является традиционным буддийским и даосским праздником в азиатских странах. Считается, что во время фестиваля духи умерших посещают живых. Празднование включает ритуальные подношения пищи, сжигания ладана и маленькие подарки духам умерших.

Япония

Накануне Хэллоуина в Токио проходит парад кошек-оборотней, в котором принимают участие 2500 человек. Участники парада переодеваются в кошек и расписывают свои лица как кошачьи мордочки. Праздник посвящен герою японского фольклора Бакенеко. Бакенеко - кошка-призрак, которая раньше была домашней, но получила сверхъестественную силу.

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Испания

В Каталонии на Хэллоуин устраивают Коррефокс – шествие людей с факелами. Участники фестиваля обязательно зажигают фейерверки и исполняют «танец дьявола». Зрелище уходит корнями к средневековому танцу, который символизирует борьбу добра и зла.

Ирландия

В ирландском городке Голуэй на Хэллоуин проводят фестиваль перформансов – Макнас. Традиционным организатором хеллоуинского парада выступает местный уличный театр, который славится своими невероятными шоу на весь мир. «Фишками» мероприятия являются шоу каскадеров, спецэффекты и яркие музыкальные выступления.