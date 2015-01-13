Опубликовано видео обстрела Донецкого аэропорта
18:36, 13 января 2015Общество
8644 0
Боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии.
REUTERS
В интернете опубликовали видео сильных обстрелов неподалеку Донецкого аэропорта. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд, их зафиксировали около 17:10.
Читайте такжеБоевики выдвинули ультиматум бойцам АТО в донецком аэропорту
Ранее сообщалось, что ночью боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", а сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии. В результате ночного обстрела упала диспетчерская вышка. Сегодня днем в пресс-центре АТО сообщили, что ситуация в донецком аэропорту стабилизирована.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter