Опубликовано видео обстрела Донецкого аэропорта

В интернете опубликовали видео сильных обстрелов неподалеку Донецкого аэропорта. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд, их зафиксировали около 17:10.

Читайте также​Боевики выдвинули ультиматум бойцам АТО в донецком аэропорту

Ранее сообщалось, что ночью боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", а сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии. В результате ночного обстрела упала диспетчерская вышка. Сегодня днем в пресс-центре АТО сообщили, что ситуация в донецком аэропорту стабилизирована.