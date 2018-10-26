Керченский стрелок хотел сжечь колледж - СМИ

Росляков увлекался компьютерными играми и мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom, сообщают СМИ.

Владислав Росляков, котоый устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, планировал поджечь здание.

По данным информированных источников "Ъ", в последние дни оперативники и следователи Следственного комитета России, расследующие обстоятельства массового убийства в Керченском политехническом колледже, смогли собрать довольно много информации о личности и увлечениях 18-летнего Владислава Рослякова.

Читайте такжеМать керченского стрелка попала в психбольницу – росСМИ

Сообщается, что Росляков был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни, жертвами которой стал 21 человек, включая самого убийцу. При этом его знакомые отзываются о молодом человеке как о «спокойном и тихом», но очень замкнутом и обидчивом подростке, увлекающемся оружием и компьютерами.

Во время нападения в колледже погибли учившийся вместе с Росляковым Алексей Лавринович и его преподаватель информатики Александр Моисеенко. Но, по словам одногруппников, никаких конфликтов с ними у Рослякова не было. Игорь Парасич — отец одного из одногруппников, Александра, так же утверждает, что над будущим стрелком никто не издевался, потому что это была «очень спокойная группа с нормальными ребятами».

Читайте такжеВ Совбезе РФ назвали причину массового убийства в колледже Керчи

Кроме того, по его словам, Владислав вполне мог постоять за себя: он был хорошо физически развит и некоторое время занимался боксом. Игорь Парасич со слов сына сообщил, что убийца два дня до нападения не появлялся в колледже, объясняя это болезнью. До этого занятия он старался не пропускать, а учился в основном на «хорошо» и «отлично».

«На первом курсе, когда Саня (сын Игоря Парасича — УНИАН) с ним плотно общался, убийца неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме "Класс" (сюжет был навеян событиями в американской школе "Колумбайн", где два подростка в 1999 году застрелили 13 человек, покончив затем жизнь самоубийством — УНИАН) и еще каких-то подобных. Он вообще очень часто съезжал на подобные темы»,— пояснил Игорь Парасич.

Читайте такжеНе упоминать "Колумбайн": стало известно о запрете в росСМИ по массовому убийству в Керчи

Также он вспомнил, что в 2017 году Росляков распылил в учебном корпусе перечный баллончик и сорвал занятия — «тогда его чуть не выгнали, но пожалели».

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.